İsrail gazetecileri reklamlardan gözetledi

İsrailli reklam teknolojisi şirketi Discover-Tech’in, Al Jazeera ve diğer şirketler tarafından kullanılan onlarca cihaza casus yazılım yerleştirilmesine yardımcı olduğu belirlendi.

Al Jazeera Medya Ağı, perşembe günü yaptığı açıklamada, çalışanlarını hedef alan casus yazılım saldırılarını kınadığını ve çalışanlarını ve sistemlerini korumayı sürdüreceğini bildirdi.

Ağ, gazetecilerin hedef alınmasının basın özgürlüğüne saldırı olduğunu belirterek sorumluların hesap vermesi çağrısında bulundu.

Al Jazeera’nın ilk iç soruşturması üzerine başlatılan araştırmada, Toronto Üniversitesi bünyesindeki Citizen Lab, cihazlara İsrailli casus yazılım şirketi Candiru tarafından geliştirilen yazılımların yüklendiğini doğruladı.

ABD hükümeti, Candiru’yu kötü amaçlı siber faaliyetleri nedeniyle 2021 yılında kara listeye almıştı.

Tıklamadan casus yazılım bulaştırdılar

Saldırıda, hedefli reklamlardan yararlanan ve kullanıcının reklama tıklamasını gerektirmeyen “sıfır tıklama” (zero-click) yönteminin bilinen ilk örneğinin kullanıldığı belirtildi.

Bu yöntemde, casus yazılım içeren bir reklamın cihazda görüntülenmesi, cihaza zararlı yazılımın bulaşması için yeterli oluyor. Böylece saldırganlar, cihazdaki verilere erişerek bunları ele geçirebiliyor.

Zararlı yazılım; dosyalar, belgeler ve çerezler, yer imleri ve kayıtlı giriş bilgileri gibi tarayıcı verileri dahil çok sayıda hassas bilgiyi toplamak üzere tasarlandı. Yazılım ayrıca klavye girişlerini kaydedebiliyor, ekran görüntüleri alabiliyor, mikrofon ve kameradan ses ve görüntü kaydı yapabiliyor, yaygın iletişim platformlarındaki e-posta ve mesajları ele geçirebiliyor.

Güvenlik sistemlerine yakalanmamak için casus yazılımın şifrelenmiş iletişim kanallarını kullandığı ve çalınan verileri zaman içinde küçük parçalar halinde gönderdiği belirtildi.

Kullanılan aracın maliyetinin milyonlarca doları bulduğu değerlendiriliyor.

Saldırı 2024’te tespit edildi

Toronto Üniversitesi bünyesindeki Citizen Lab, raporunda Discover-Tech’in casus yazılım içeren reklamlar satın aldığı ve bu reklamlar aracılığıyla cihazları Candiru’nun zararlı yazılımına yönlendirdiği sonucuna vardı.

Saldırıların hedefleri arasında, hassas konularda haber yapan bazı gazetecilerin de bulunduğu Al Jazeera çalışanları yer aldı. Ancak hedef alınanlar yalnızca Al Jazeera çalışanları değildi; milyonlarca kişinin cihazının da saldırıların hedefi olduğu belirtildi.

Al Jazeera’nın teknoloji ekibi, 2024 yılında bazı gazetecilerin kullandığı cihazlarda olağan dışı hareketlilik tespit etti. Bu durum 2025 yılında da devam etti. Bunun üzerine ağ, casus yazılım şüphesini ayrıntılı biçimde incelemesi için Citizen Lab ile iletişime geçti.

Toronto Üniversitesinden araştırmacılar, Al Jazeera tarafından sağlanan ağ kayıtlarının saldırının nasıl gerçekleştirildiğini açıkça ortaya koyduğunu bildirdi. Al Jazeera da iş birliğinin saldırıların doğrulanmasına ve kamuoyuna belgeleriyle açıklanmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Pentagon ve uluslararası kurumlar da hedef olmuş olabilir

New York merkezli reklam güvenliği şirketi Confiant’ın ayrı bir raporunda, Discover-Tech’in bazı reklamlarının Pentagon, Birleşmiş Milletler Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından kullanılan kritik ağlarda da görüntülendiği bildirildi.

Candiru’nun casus yazılımlarının daha önce çeşitli ülkelerde en az 100 gazeteci, muhalif ve başka kişiyi gözetlemek amacıyla kullanıldığı da kaydedildi.