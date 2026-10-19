Parçalı Bulutlu 13.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.10.2026 13:46

Belçika Kraliyet Ailesi ve siyasetçiler yapay zeka ürünü sahte görsellerin hedefi oldu

Belçika Kraliçesi Mathilde, kızı Veliaht Prenses Elisabeth ve bazı Belçikalı siyasetçilerin yapay zeka kullanılarak oluşturulan sahte görüntüleri sosyal medyada dolaşıma sokuldu.

Belçika Kraliyet Ailesi ve siyasetçiler yapay zeka ürünü sahte görsellerin hedefi oldu

Flamanca yayın yapan De Standaard'ın haberine göre, söz konusu görüntüler sosyal medyada yayılmaya başladı.

Belçika Kraliçesi Mathilde, kızı Veliaht Prenses Elisabeth, Flaman Bölgesi Başbakan Yardımcısı Melissa Depraetere ile Ludivine Dedonder, yapay zekayla sahte çıplak görüntüleri oluşturulan kişiler​​​​​​​ arasında yer aldı.

Depraetere, "Bu ne kadar iğrenç olsa da artık beni çok az şey şaşırtıyor. İnsanların bunun kabul edilemez olduğunu ve üzerinde oynanmış çıplak görüntülerin hayatları mahvedebileceğini bilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Dedonder ise konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmayı planladığını açıkladı.

Belçika Kraliyet Sarayı da Kraliçe Mathilde ve kızı Veliaht Prenses Elisabeth'i gösteren sahte görüntülerin internetten kaldırılması için gerekli adımların atıldığını bildirdi.

ETİKETLER
Belçika Yapay Zeka
Sıradaki Haber
Nijerya'nın Plateau eyaletinde bu yıl 11 bin tüberküloz vakası kayıtlara geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
14:01
İsrail’den Avusturya’ya giden uçak bomba ihbarıyla Bulgaristan’a acil iniş yaptı
13:53
İstanbul Valisi Gül: 3 bin ev ve iş yeri zarar gördü
13:45
Nijerya'nın Plateau eyaletinde bu yıl 11 bin tüberküloz vakası kayıtlara geçti
13:15
BM Dünya Gıda Programı: Finansman yetersizliği nedeniyle 500 bin Gazzeliye yardım kesilecek
12:57
İletişim Başkanı Duran Aliya İzetbegoviç'i andı
Burdurlu kadınların el emeğiyle yaptığı çelenkler Avrupa'yı süslüyor
Burdurlu kadınların el emeğiyle yaptığı çelenkler Avrupa'yı süslüyor
FOTO FOKUS
İstanbul’da ele geçirilen tonlarca uyuşturucuya ne oluyor?
İstanbul’da ele geçirilen tonlarca uyuşturucuya ne oluyor?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ