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Dünya
AA 19.10.2026 13:10

BM Dünya Gıda Programı: Finansman yetersizliği nedeniyle 500 bin Gazzeliye yardım kesilecek

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), finansman yetersizliği nedeniyle 500 bin Gazzeliye yönelik yardımları sonlandıracağını açıkladı.

BM Dünya Gıda Programı: Finansman yetersizliği nedeniyle 500 bin Gazzeliye yardım kesilecek
[Fotograf: AA]

WFP, Gazze'de yürüttüğü yardım faaliyetlerinde finansman yetersizliği nedeniyle kesintiye gidileceğini duyurdu.

Gazze’de Ekim 2025'te sözde ateşkesin duyurulmasından bu yana her ay yaklaşık 1 milyon 600 bin kişiye gıda ve insani yardım ulaştıran WFP, bu ay yardım sağlayacağı kişi sayısının 1 milyon 100 bine düşürüleceğini bildirdi.

WFP, finansman yetersizliği nedeniyle yardım ulaştırılamayacak 500 bin kişinin hayati önem taşıyan yardımlara erişimini kaybedeceği uyarısında bulundu.

Sıcak yemek dağıtımının da günlük 250 binden 150 bine düşürüldüğünü belirten WFP, İsrail ordusunun kontrolündeki Sarı Hat yakınlarında yaşayan Filistinlilere her gün yerine iki günde bir sıcak yemek verileceğini açıkladı.

Kuruluş, işgal altındaki Batı Şeria'da da finansman yetersizliği nedeniyle yardım sağladığı kişi sayısını 400 binden 200 bine düşürdü.

Gazze'de 1,4 milyon kişi akut gıda güvensizliği yaşıyor

WFP'ye göre, Gazze nüfusunun yüzde 67'sine karşılık gelen yaklaşık 1,4 milyon kişi, akut gıda güvensizliği yaşıyor.

Gazze'de yaklaşık 200 bin kişi, açlığa bağlı ölümleri önlemek için acil gıda yardımının gerektiği 4. aşama (Acil Durum) koşullarında yaşamını sürdürüyor.

Çocukların yalnızca beşte biri yeterince çeşitli beslenebilirken sağlık, su, sanitasyon ve hijyen hizmetlerine erişimde de ciddi zorluklar yaşanıyor.

Gazze'de yaşayanların yüzde 80'inden fazlasının işsiz olduğuna dikkati çeken WFP, birçok ailenin taze sebze ve meyve ile protein açısından zengin gıdalar piyasada bulunsa bile bunları satın alacak ekonomik güce sahip olmadığını bildiriyor.

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