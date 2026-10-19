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Dünya
Reuters, AFP 19.10.2026 11:55

Endonezya'da yangın alarmı: Orangutanları kurtarmak için zamanla yarış

Endonezya'da aylardır devam eden orman yangınları, nesli tükenme tehlikesi altındaki Borneo orangutanlarının yaşamını tehdit ediyor. Yetkililer ve gönüllüler, yangınlardan etkilenen hayvanları kurtararak güvenli bölgelere ulaştırmaya çalışıyor. Ağustos ayından bu yana 51 orangutanın kurtarıldığı bildirildi.

Endonezya'da yangın alarmı: Orangutanları kurtarmak için zamanla yarış

Güneydoğu Asya'da etkili olan orman yangınları, Endonezya başta olmak üzere bölgedeki birçok ülkeyi yoğun duman altında bıraktı. Tarım arazisi açmak amacıyla bitki örtüsünün yakılması, yangınların başlıca nedenleri arasında yer alırken El Nino hava olayı da kuraklığı artırarak yangınlarla mücadeleyi zorlaştırıyor.

Aylarca süren yangınların yol açtığı hava kirliliği nedeniyle Endonezya, Malezya, Singapur ve Doğu Timor'da okullar kapatılırken insanlarda ve hayvanlarda solunum yolu hastalıklarının arttığı bildirildi.

51 orangutan kurtarıldı

Temmuz sonunda başlayan yangınlar, Borneo orangutanlarının yaşam alanlarını ciddi biçimde tehdit ediyor. Yetkililer ve gönüllü kuruluşlar, yangınlardan etkilenen yaban hayvanlarını kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

AFP'nin haberine göre, Batı Kalimantan Koruma Dairesi ile kâr amacı gütmeyen YIARI derneği, 6 Ağustos'tan bu yana 51 orangutanı kurtararak güvenli bölgelere yerleştirdi.

Endonezya Orman Bakanlığı verilerine göre, son aylarda Kalimantan bölgesinde kurtarılan orangutanların sayısının 96'ya ulaşmış olabileceği belirtiliyor.

Kurtarılan orangutanlar tedavi altında

Yangınlardan etkilenen bazı orangutanların yanık, yetersiz beslenme ve şiddetli kansızlık gibi sağlık sorunları yaşadığı, bu hayvanların yoğun tedavi altına alındığı kaydediliyor.

Bir zamanlar Sumatra ve Borneo adalarında toplam 230 bini aşan orangutan nüfusunun günümüzde yaklaşık 104 bine gerilediği belirtiliyor. Devam eden yangınlar, nesli tükenme tehlikesi altındaki bu canlıların hayatta kalmasına yönelik endişeleri artırıyor.

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