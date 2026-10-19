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Dünya
AA 19.10.2026 11:07

İsrail muhalefetinden Trump’ın Netanyahu desteğine tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimlere kısa bir süre kala mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu'ya desteğini açıklaması, muhalefetin tepkisine neden oldu.

İsrail muhalefetinden Trump’ın Netanyahu desteğine tepki

Netanyahu'nun seçimlerdeki en büyük rakibi olarak gösterilen eski Genelkurmay Başkanı ve Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, katıldığı bir konferansta, ABD'ye saygı duyduğunu fakat ülkesinin bir sonraki başbakanının kim olacağına İsrailli seçmenlerin karar vereceğini söyledi.

Eisenkot, Kanal 12'ye verdiği röportajda da daha önce ABD'lilerle görüştüğünü ve İsrail'deki seçimlere müdahale edilmemesi talebinde bulunduğunu aktardı.

Seçimlere kısa bir süre kala İran'a saldırı için "acil ve derhal harekete geçmeyi gerektirecek herhangi bir bilgi ya da olay" görmediğini ifade eden Eisenkot, bu konuda mevcut Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e güvendiğini dile getirdi.

Öte yandan eski Savunma Bakanı ve Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman da İsrail'in 103FM radyosuna verdiği röportajda, ABD ile İsrail arasında eşi görülmemiş gelişmeler yaşandığını söyledi.

"Trump, Bibi kuklası aracılığıyla İsrail'i yönetmekten memnun"

Liberman, "Anladığım kadarıyla Başkan Trump, Bibi adlı kuklası aracılığıyla İsrail'i yönetmekten büyük memnuniyet duyuyor.Burada gördüklerimiz, daha önce hiç görmediğimiz şeyler." ifadelerini kullandı.


 

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