İngiltere’den İsrail'in ihalesine teklif vermeme çağrısı

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, işgalci İsrail'in E1 yasa dışı yerleşim projesi ihalesine son teklif verme tarihi hakkında yazılı açıklama yaptı.

İşgalci İsrail hükümetinin E1 bölgesindeki yasa dışı yerleşim yerleri için ihale açma kararının, iki devletli çözüm umuduna yönelik doğrudan tehdit teşkil ettiğinin altını çizen Miliband, bu kararın uluslararası toplum tarafından da geniş çapta kınandığını hatırlattı.

Bakan Miliband, bugün, yasa dışı E1 yerleşim projesi ihalesi için teklif verme süresinin "son günü" olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İhale sürecine katılmayı düşünenlere şunu çok net şekilde belirtmek istiyorum. E1 gibi yasa dışı yerleşim yerlerinin inşasına dahil olan kişi ve şirketlere yaptırım uygulayabilmemizi sağlayan yeni yetkiler getirdik. İşletmelere ve bireylere, E1 inşaat ihalelerine teklif vermemeleri çağrısında bulunuyoruz. Uluslararası hukukun ciddi ihlallerine karışma riski dahil bunun hukuki ve itibar açısından doğuracağı sonuçların farkında olmalılar."

Miliband, İngiliz hükümetinin, işgalci İsrail'in Filistinlileri yerinden etmeyi sürdürmesini ve hukuka aykırı işgali kabul etmeyeceğinin altını çizerek, "İşte bu nedenle, yasa dışı yerleşim yerlerinden ithal edilen malları yasaklayacak yasa tasarısı hazırlamaya ve bu yerleşim yerlerini finanse eden ya da bunların kurulmasını kolaylaştıran hizmetlere yönelik önlemler almaya kararlıydık." ifadesini kullandı.

İngiliz halkının, yasa dışı yerleşim yerlerinin inşasını desteklemek istemediğini aktaran Miliband, İngiliz hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin artan şiddetini kınadığı ve buna, son dönemde Fransa, Belçika ve Polonya'dan gelen yetkililere, bir Katolik Kilisesi temsilcisine ve bir ABD'li gazeteciye yönelik saldırıların da dahil olduğunu belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Miliband, iki devletli çözümün yok edilmesine seyirci kalmayacaklarını vurguladı.

E1 Projesi

Soykırımcı İsrail yönetimi, Filistin Devleti'nin kurulmasını önleyeceği söylenen "E1 Projesi"ni önceki ABD yönetimlerinin baskıları nedeniyle dondurmuştu.

Başbakan Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölecek "E1 Projesi"ni Eylül 2025'te onaylamıştı.

İşgalci İsrail hükümeti, "E1" Yahudi yerleşim projesine ilişkin verdiği taahhüdü ihlal ederek itirazda bulunan taraflara önceden bildirimde bulunmaksızın 1234 konutluk ilk ihale ilanını yayımlamıştı.

Soykırımcı İsrail'in söz konusu ihale ilanı uluslararası tepkilere neden olmuştu.

12 Batı ülkesi, tepki olarak işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden işgalci İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağı kararı alırken bazıları ise bu yönde niyet beyanında bulunmuştu.

İşgalci İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusundaki Filistin toprakları gasbedilerek kurulması planlanan yasa dışı E1 yerleşim projesi için açılan ihalenin, 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler sonrasına ertelenmesi kararının iptalini talep etmişti.

Soykırımcı İsrail, E1 Projesi ile Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi, işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs ile Batı Şeria'daki Filistin toprakları arasındaki bağlantıyı kesmeyi hedefliyor.