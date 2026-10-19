Parçalı Bulutlu 13.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.10.2026 13:42

Nijerya'nın Plateau eyaletinde bu yıl 11 bin tüberküloz vakası kayıtlara geçti

Nijerya'nın Plateau eyaletinde 2026'da 11 bin tüberküloz vakasının kayıtlara geçtiği bildirildi.

Nijerya'nın Plateau eyaletinde bu yıl 11 bin tüberküloz vakası kayıtlara geçti
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Plateau Eyaleti Tüberküloz Programı İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu Yohanna Bot, eyaletin başkenti Jos'ta düzenlenen medya bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada, eyalette bu yıl 11 bin tüberküloz vakası kaydedildiğini belirtti.

Bot, temmuz-eylül döneminde 2 bin 47 hastanın tespit edilerek tedavi altına alındığını ve hastaların eyalet genelindeki sağlık merkezlerinde tedavi gördüğünü ifade etti.

Hastalığın hava yoluyla bulaştığına dikkati çeken Bot, aşırı kalabalık yaşam koşulları, yetersiz beslenme ve bağışıklık sisteminin zayıflamasının yayılımı artırdığını, 5 yaş altındaki çocuklar, yaşlılar ve HIV ile yaşayan kişilerin hastalığa karşı daha savunmasız olduğunu kaydetti.

Bot, hastalığa yönelik yanlış inanışların ve toplumsal damgalamanın kişilerin zamanında sağlık hizmetlerine başvurmasını engellediğini belirtti.

Güvenlik sorunları ve yerinden edilmelerin özellikle Mangu, Jos South ve Barkin Ladi bölgelerinde hastaların tespit edilmesi ve tedaviye erişim çabalarını zorlaştırdığını aktaran Bot, yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kamplar ile cezaevlerinde erken teşhis için tarama faaliyetlerine öncelik verildiğini bildirdi.

Bot, tüberküloz ilaçlarının temininde yaşanan sıkıntıların tedarik zincirindeki aksaklıklardan ve uluslararası fonlara bağımlılıktan kaynaklandığını kaydetti.

Nijerya, dünya genelinde tüberküloz vakalarının yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olan tüberkülozla mücadelede geç teşhis, tedaviye erişimdeki yetersizlikler ve toplumsal damgalama önemli sorunlar arasında bulunuyor.

ETİKETLER
Nijerya
Sıradaki Haber
İngiltere’den İsrail'in ihalesine teklif vermeme çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
14:01
İsrail’den Avusturya’ya giden uçak bomba ihbarıyla Bulgaristan’a acil iniş yaptı
13:53
İstanbul Valisi Gül: 3 bin ev ve iş yeri zarar gördü
13:48
Belçika Kraliyet Ailesi ve siyasetçiler yapay zeka ürünü sahte görsellerin hedefi oldu
13:15
BM Dünya Gıda Programı: Finansman yetersizliği nedeniyle 500 bin Gazzeliye yardım kesilecek
12:57
İletişim Başkanı Duran Aliya İzetbegoviç'i andı
Burdurlu kadınların el emeğiyle yaptığı çelenkler Avrupa'yı süslüyor
Burdurlu kadınların el emeğiyle yaptığı çelenkler Avrupa'yı süslüyor
FOTO FOKUS
İstanbul’da ele geçirilen tonlarca uyuşturucuya ne oluyor?
İstanbul’da ele geçirilen tonlarca uyuşturucuya ne oluyor?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ