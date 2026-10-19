İsrail’den Avusturya’ya giden uçak bomba ihbarıyla Bulgaristan’a acil iniş yaptı

Airbus A320 tipi uçak, pazar gecesi Tel Aviv’den Viyana’ya giderken Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya acil iniş yaptı. Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, yolcuların uçaktan tahliye edildiği bildirildi.

Açıklamada, Bulgaristan Hava Kuvvetlerine ait bir MiG-29 savaş uçağının yolcu uçağına eşlik etmek üzere havalandığı belirtildi. Olayda yaralanan olmadığı, soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Bulgar ve İsrail medyası, uçağa yönelik bomba ihbarında bulunulduğunu bildirdi.

Austrian Airlines da bir tehdit ihbarı yapıldığını doğruladı ancak ayrıntı paylaşmadı. Şirket sözcüsü, BBC’ye yaptığı açıklamada uçakta 51 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğunu söyledi.

Yetkililer, ilk ihbarın alınmasından yaklaşık 30 dakika sonra Sofya’ya inen uçakta güvenlik araması yaptı.

Uçak, yönünü Bulgaristan’a çevirdiği sırada Romanya hava sahasındaydı.

Bomba bulunmadı uçuşa devam edildi

Austrian Airlines, uçakta yapılan aramada herhangi bir tehdide rastlanmadığını doğruladı.

Şirket, tüm yolcuların uçakta bulunduğunu ve uçağın Viyana’ya ulaşmak üzere yolculuğuna devam ettiğini bildirdi.

Uçuş takip verilerine göre Austrian Airlines’ın OS82 sefer sayılı uçağı, pazar akşamı Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’ndan havalandıktan yaklaşık üç saat sonra Sofya’daki Vasil Levski Havalimanı’na indi.

Geçen hafta da Yunanistan’ın Korfu Adası’ndan Almanya’nın Nürnberg kentine giden bir yolcu uçağının yanlışlıkla uçak kaçırma alarmı vermesi üzerine Hırvatistan ve Almanya savaş uçaklarını havalandırmıştı.