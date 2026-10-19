Açık 10.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.10.2026 17:07

Avustralya’da ünlülerin kumar reklamı yapması yasaklanıyor

Avustralya'nın 2027'den itibaren kamuoyu tarafından tanınmış kişilerin kumar reklamlarında yer almasını yasakladığı bildirildi.

Avustralya’da ünlülerin kumar reklamı yapması yasaklanıyor
[Fotograf: Reuters]

Avustralya'nın İletişim ve Medya Kurumu'ndan (ACMA) yapılan açıklamaya göre, yeni kurallar uyarınca, mevcut veya eski profesyonel sporcular, ünlüler, sosyal medya fenomenleri ve diğer önde gelen kişiler dahil "tanınmış kişiler" 2027 itibarıyla kumar reklamlarında yer alamayacak.

Yasak, televizyon, radyo, haber siteleri, çevrimiçi oyunlar ve sosyal medya dahil tüm platformlardaki kumar oyunlarının tanıtım ve reklamlarını da içeriyor.

Ayrıca, yeni yıldan itibaren lisanslı çevrim içi bahis sağlayıcılarının da bu tür kişilerle sponsorluk veya tanıtım anlaşmaları yapmaları yasaklandı​​​​​​​.

ACMA, kılavuzun sektörün yeni gereklilikleri ve ilgili muafiyetleri anlamasına ve bunlara hazırlanmasına yardımcı olmayı amaçladığını vurguladı.
 

ETİKETLER
Kumar Avustralya Reklam Kurulu
Sıradaki Haber
İspanya'nın doğusunda şiddetli yağışlar etkili olmaya devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:07
Ambulansa yol vermeyen sürücüye 46 bin lira ceza
18:44
Gençlik ve Spor Bakanlığından dolandırıcılığa karşı uyarı
18:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TESK Genel Başkanı'nı kabul etti
17:55
Dijital Üniversite Platformu başvuruları için yarın son gün
17:35
Bodrum'da gıda güvenliği denetimleri: 8 işletmeye kapatma cezası
17:44
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Çelik emekliliğini sundu
İzmir'de satsuma mandalinanın ihracat yolculuğu başladı
İzmir'de satsuma mandalinanın ihracat yolculuğu başladı
FOTO FOKUS
İstanbul’da ele geçirilen tonlarca uyuşturucuya ne oluyor?
İstanbul’da ele geçirilen tonlarca uyuşturucuya ne oluyor?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ