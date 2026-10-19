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Dünya
AA 19.10.2026 20:03

Zelenski, Rusya'nın saldırılarında 28 trafo merkezinin hasar gördüğünü belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun hava saldırılarında 28 trafo merkezi ile enerji tesislerinin hedef alındığını bildirdi.

Zelenski, Rusya'nın saldırılarında 28 trafo merkezinin hasar gördüğünü belirtti

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'ya dün geceden bu yana düzenlediği hava saldırılarını değerlendirdi.

Ülkesinin çeşitli bölgelerindeki enerji tesislerinin hedef alındığına dikkati çeken Zelenski, enerji sistemindeki bakım ve onarım çalışmaları konusunda bilgi aldığını belirtti.

Saldırılar nedeniyle meydana gelen elektrik kesintilerinin giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Zelenski, "Maalesef 28 trafo merkezi ve diğer önemli enerji tesisleri hasar gördü." ifadesini kullandı.

Zelenski, ülkesinin hava sahasının daha etkili korunması için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayarak, "Çalışma düzeyinde yerine getirilmemiş siyasi anlaşmalar var. Ayrıca ABD Savaş Bakanlığı düzeyinde, hayati önem taşıyan bazı tedarik kalemlerinde gecikmeler söz konusu." görüşünü paylaştı.

ABD merkezli SpaceX'in Starlink sisteminin Ukrayna ordusunun kullandığı "askeri paket" internet hizmetinde hız kısıtlamaları yaşandığına işaret eden Zelenski, "Bu durum cephedeki lojistiğimizi yavaşlatıyor ve başta 'mid-strike' (orta menzilli saldırı) ile jet motorlu 'Şahed' tipi İHA avcıları olmak üzere farklı türdeki dronların kullanımını kısıtlıyor." bilgisini paylaştı.

Zelenski, Rusya'nın hava saldırıları nedeniyle 550 binden fazla ailenin elektriksiz kaldığını bildirdi.

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