Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, BM Genel Kurulu tarafından 2015'te kabul edilen "Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü" kutlamaları çerçevesinde, kadın ve kız çocuklarının bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında varlık göstermelerinin teşvik edilmesi amacıyla Kocaeli Bilim Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuştu.

"Kadınların iş gücüne katılım oranında Avrupa birincisiyiz"

Türkiye'nin temel politikalarında ve Bakanlığın çalışmalarında kadınların iş gücüne katılmasının özel bir yer teşkil ettiğinin altını çizen Selçuk, şunları kaydetti:

"Türkiye bu konuda da Avrupa ülkeleri dahil birçok ülkeyi geride bırakmış durumda. Teşviklerimizden desteklerimize her uygulamamızda kadınlarımıza sunduğumuz ayrıcalıklarımız sayesinde son 10 yılda, kadınlarımızın iş gücüne ilave katılım oranında Avrupa'da birinci sıraya yükseldik. 2007-2017 yılları arasında kadın istihdamını yaklaşık 3,4 milyon kişiyle yüzde 63 oranında arttırmış durumdayız. AB üye ülkeleri ve avro alanında ise aynı dönemde kadın istihdamı sadece yüzde 6,4 oranında artmıştır. AB üyesi 10 ülkenin kadın istihdamı azalırken, Türkiye kadın istihdamının arttırılmasında model ülke olmuştur. Yine aynı dönemde Almanya'da kadın iş gücü artışı 1 milyon 132 bin kişi, İngiltere'de 1 milyon 496 bin kişi olurken, Türkiye ise kadın iş gücünü 4 milyon 244 bin kişiyle yüzde 72 oranında arttırmış. Kadın iş gücüne katılma oranımız şu an yüzde 34,9 seviyelerinde. Hedefimiz 2023 yılına kadar kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 41 düzeyine çıkarmak."

Bakan Selçuk, üniversitelerde öğretim görevlilerinin yarısı, Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki öğretmenlerin ise yarısından fazlasının kadın olduğunu söyledi.

'Kamu görevlilerinin yarıya yakını kadınlardan oluşuyor'

Hakimlerin, mimarların, avukatların ve kamu görevlilerinin ise yarıya yakınını kadınların oluşturduğunu dile getiren Selçuk, sadece kadın istihdamını ve iş gücüne katılım oranlarını arttırmak için değil, mevcut potansiyelleri daha nitelikli hale getirmek adına da özenli bir çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Selçuk, kadınlara sadece nicelik olarak değil, nitelik olarak daha fazla fırsatlar sunmaya gayret ettiklerini vurgulayarak, "2018'de düzenlediğimiz İşbaşı Eğitim Programı, Mesleki Eğitim Kursları ve Girişimcilik Eğitim Programları'ndan yararlananların yüzde 65'ini kadınlar oluşturmakta. Kadınlarımız için yapılan bütün bu icraatları ve onların geleceği için yaptığımız her yatırımı, sadece kadınlarımız için değil, toplumun geleceği için yaptığımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

"Ar-Ge harcamalarını 2017'de 30 milyar liraya çıkardık"

AK Parti hükümetleri olarak bilgi ve teknoloji gelişimine verdikleri değeri, 2002'de 1,8 milyar lira olan Ar-Ge harcamalarını 2017'de 30 milyar liraya çıkararak gösterdiklerini aktaran Selçuk, araştırmaya, geliştirmeye, bilgiye, teknolojiye daha çok destek vererek, ülke olarak öz güveni attıracaklarını ifade etti.

Bakan Selçuk, salondaki gençlere seslenerek, "Bizleri başarı hikayeleriyle dolu bir geleceğe sizler taşıyacaksınız. Sizlere baktığımda; geleceğin bilim kadınları, mühendisleri, öğretmen, doktor ve mimarlarını görüyorum. Türkiye, küresel ekonomik rekabette, sizlerle daha da güçlü olacak. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline gelecek." dedi.

Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine genç kızlarla birlikte ulaşacaklarına inandıklarını belirten Selçuk, şöyle devam etti:

"Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'ne dair Bakanlık olarak 'Bilgi Teknolojileri ve İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı' ve 'Dijital Okur Yazarlık' gibi eğitimler veriyoruz. Bizim asıl amacımız; bilgiyi ve bilimi, teknolojiyi tüketen değil, üreten bir nesil olmanız. Bizler ne zaman teknolojiyi üreten bir çağa ulaşacağız, o zaman ülkemiz daha güçlü olacak. Kadınları bilim ve teknolojiyle buluşturarak, kız çocuklarımızın bu alana yönelmesi için farkındalık oluşturuyoruz."

Selçuk, bilgi ile yol alan gençlerin ülke ve insanlığa değer katmaya devam edeceğini vurgulayarak, bugün Bakanlığın koruması altındaki çocuk ve gençlerin de bu anlayışla burada olduğunu kaydetti.

"Özgecan Aslan'ı rahmetle anıyorum"

Bakan Selçuk, Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'nde kadın ve kız çocukları için yeni yollar açmaya, projeler üretmeye devam edeceklerinin altını çizerek, "Bugün bir güzel gün vesilesiyle buradayız ama bugün bir genç kızımızın vahşice katledildiği bir gün. O yüzden Özgecan'ı (Aslan) burada rahmetle anıyorum. Bir daha böyle acıların yaşanmamasını diliyoruz. Böyle acıların yaşanmaması için uğraşmaya, çalışmaya ve mücadelemize devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA