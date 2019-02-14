Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincan ilçesinde Yavuz Sultan Selim Millet Kıraathanesini ziyaret etti.

Kıraathanede gençlerle çay içen Erdoğan, kek ve simit yedi.

Erdoğan, bir süre sohbet ettiği gençlere satranç takımı hediye etti.

Ankara'ya metrobüs müjdesi

Cumhurbaşkanıo Erdoğan, gençlerle yaptığı konuşmada Ankara'da ulaşım araçlarının çeşitlendirileceği müjdesini verdi.

Erdoğan, "Ankara'yı bizim metrobüsle tanıştırmamız lazım. Yeni dönemde metrobüs olacak. Raylı sistemler, artı metrobüs..." dedi.

Sohbet sırasında genç bir kızın "Kaygılarımız var, ileride ne olacağız, iş konusunda olsun, her alanda?" sorusuna Erdoğan, "Nitelikli elemana iş kesinlikle var. Nitelikli olmayanda sıkıntı var. Bizim öyle şehirlerimiz var ki eleman bulamıyorlar. Örneğin Gaziantep. Kayseri de aynı şekilde, eleman bulamıyorlar. Böyle Türkiye'de birçok şehirlerimiz var." cevabını verdi.

Takviye kurslarına yeni düzenleme

Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığının 20 bin öğretmen aldığını hatırlatarak, "Bütün mesele nitelik." dedi.

Hafta sonları okullardaki takviye kurslarına işaret eden Erdoğan, "Milli Eğitim Bakanlığımız yeni bir düzenleme yapacak. A okulundaki öğrenci B veya C okulunda hafta sonu takviye kursuna gidecek. Oradaki öğretmenler onlara ders verecek. Kendi öğretmeni ona ders, takviye kursu vermeyecek. Bunun hazırlıkları yapılıyor. Aynı benzer şeyden buralarda da millet kıraathanelerinde rehber öğretmenler olarak böyle bir şey yapılabilir, o da bir takviyedir." şeklinde konuştu.

Erdoğan'a ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki eşlik etti.

Kaynak: AA