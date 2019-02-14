İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, askeri helikopterin Çekmeköy ilçesi Kirazlıdere Mahallesi Sultangazi Caddesi Parkverde Sitesi'ne düşmesi sonrası olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Yerlikaya, saat 18.51 itibarıyla 4. Kara Havacılık Alayı'na ait bir askeri helikopterin düştüğünü hatırlatarak, "Şu an için bilinmeyen bir sebepten dolayı Çekmeköy ilçemiz Kirazlıdere Mahallemiz hemen şu ardımızda görünen site içerisine maalesef düşmüştür." diye konuştu.

Olay yerine 2 dakika içerisinde itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiğini belirten Yerlikaya, şöyle devam etti:

"4 askerimiz yaralı olarak Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırılmıştır. Ama az önce İl Sağlık Müdürlüğümüzden aldığımız habere göre, maalesef 4 askerimiz şehit olmuştur. Milletimizin, ordumuzun başı sağ olsun. Üzüntümüz büyük. Olayla ilgili savcılığımız adli tahkikata başlamıştır. Silahlı Kuvvetlerimiz idari tahkikatla alakalı, kaza kırımla ilgili, teknik raporla ilgili çalışmalara başlamıştır."

Yerlikaya, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne tekrar başsağlığı dileyerek, kazada başka bir yaralanma ve can kaybı olmadığını sözlerine ekledi.

Geniş güvenlik önlemleri alındı

Enkazda soğutma işlemlerinin tamamlandığını aktaran Yerlikaya, kazanın sebebinin incelemelerden sonra ortaya çıkacağını söyledi.

İncelemeler sırasında İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da Vali Yerlikaya'ya eşlik etti.

Kazanın gerçekleştiği alanda jandarma ve polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, bazı askeri yetkililerin helikopterin enkazında incelemelerde bulunduğu öğrenildi.

Sitenin etrafı emniyet şeridiyle kapatılırken, vatandaşların alandan uzaklaşması için sık sık anons yapılıyor.

Helikopter kazasına ilişkin soruşturma

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çekmeköy'de askeri helikopterin düşmesine ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, olayla ilgili inceleme yapmak üzere bir başsavcıvekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Olay esnasında helikopterde bulunan Pilot Yüzbaşı Ümit Özer, Yüzbaşı Semih Özcan, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar’ın şehit olduğu aktarılan açıklamada, soruşturma kapsamında görevlendirilen bir cumhuriyet başsavcıvekili ile iki cumhuriyet savcısının derhal olay yerine intikal ederek inceleme yaptıkları, askeri helikopterin ait olduğu komutanlığına bağlı kaza kırım ekibinin de bölgede çalışma yürüttüğü bilgisi verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından, İstanbul'da meydana gelen helikopter kazasına ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul/4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığına ait UH-1 tipi helikopterimiz, henüz bilinmeyen bir nedenle Çekmeköy'de kaza kırıma uğramıştır. Kazada 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır." denildi.

Bakanlık, inceleme için MSB Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın görevlendirildiğini açıkladı. Ayrıca, kapsamlı inceleme müteakip sonucunun kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Yayın yasağı kararı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Havacılık Havaalanı'ndan havalanan helikopterin Sultangazi Caddesi'ndeki Parkverde Sitesi'ne düşmesi sonucu 4 askerin şehit olduğu olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla Basın Kanunu'nun 3/2. maddesi uyarınca soruşturma tamamlanıncaya kadar yayın yasağı getirilmesini talep etti.

Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği de Başsavcılığın talebini kabul ederek, soruşturma tamamlanıncaya kadar olay ve soruşturma dosyası hakkında yazılı, görsel medya ile internet ortamında her türlü haber, röportaj ve benzeri yayınlara yayın yasağı konulmasına karar verdi.

Hakimlik, gereğinin yerine getirilebilmesi için yayın yasağı kararının Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ilgili kurumlara tebliğ edilmesine hükmetti.

Kaynak: TRT Haber, AA