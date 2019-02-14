Ordu'nun Altınordu ilçesinde, "kentin seyir terası" olarak adlandırılan Boztepe'ye çıkan Hüseyin İlhan ve Eren Şalcı, uzman pilot ile yolcunun birlikte yaptığı tandem uçuşu gerçekleştirdi.

Bir süre havada kalan İlhan ve Şalcı'nın paraşütü, iniş sırasında Şarkiye Mahallesi'ndeki Tayfun Gürsoy Parkı üzerinden geçen teleferik teline takıldı.

50 metre yüksekten düştüler

Teleferik telinde asılı kalan iki kişi, daha sonra yaklaşık 50 metre yükseklikten düştü.

Ağır yaralanan İlhan ve Şalcı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Paraşüt eğitmeni olduğu öğrenilen İlhan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA