Türkiye, milli teknolojide her geçen gün yeni bir aşama kaydederken, milli motor geliştirme çalışmalarında önemli bir aşamaya geçildi.

Eskişehir'de üretilen İHA motoru PD170'e 2 ülkeden talep geldi.

TEI'nın insansız hava aracı ANKA için geliştirdiği PD170 motoru 27 Aralık'ta ilk uçuşunu başarıyla yaptı.

1 yıl önce prototip aşamasında olan milli motor, seri üretime hazır hale getirildi.

Motordan 40 bin fitte 96 beygir bir güç elde ettiklerini söyleyen TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, "Bizim motorumuz sektördeki diğer bütün motorlardan ayrıştırıcı olarak 40 bin fite kadar görev yapabilecek durumda" dedi.

İHA motoru PD170, en iyi rakibinden daha az yakıt harcarken, mevcut irtifada daha uzun süre görev yapabiliyor.

Bu özellikleri sayesinde sınıfında en iyi motorlardan biri olan PD170'e, diğer ülkelerden de talep geliyor.

Kaynak: TRT Haber

