Erdoğan, partisince AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Ankara Seçim İşleri İnceleme ve Onaylama Komisyonu Başkanlığı Toplantısına iştirak etti.
Toplantı, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleştirildi.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Seçim İşleri İnceleme ve Onaylama Komisyonu Başkanlığı Toplantısı'na katıldı.
Erdoğan, partisince AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Ankara Seçim İşleri İnceleme ve Onaylama Komisyonu Başkanlığı Toplantısına iştirak etti.
Toplantı, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleştirildi.
Kaynak: AA