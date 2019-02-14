Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Saad Muin, Ramadi kentinde düzenlediği basın toplantısında haftalar süren bir çalışma sonrasında düzenlenen operasyonlarda Enbar'ın çeşitli bölgelerinde örgüte bağlı 186 kişinin yakalandığı ve gözaltına alındığını söyledi.

"Teröristler, Elbu Nemr aşiretinden çok sayıda kişiyi, Felluce'de Mustafa el-Azzari isimli askeri öldürdüklerini, siviller ile güvenlik güçlerini hedef alan bombalı saldırılar düzenlediklerini itiraf ettiler." diyen Muin, örgüt mensuplarının yargı tarafından idam cezasına çarptırıldığını ve cezalarının infazını beklediklerini kaydetti.

Muin, idam kararlarının ne zaman alındığına ilişkin bilgi vermedi.

Irak güçleri, Aralık 2017'de terör örgütü DEAŞ'a karşı zafer ilan etse de DEAŞ militanlarının özellikle güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırıları devam ediyor.

Terör örgütü DEAŞ mensupları Irak'ta Musul, Salahaddin ve Suriye sınırına yakın Enbar vilayeti kırsalında zaman zaman saldırılarına devam ediyor.

Kaynak: AA