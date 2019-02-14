Nijerya Devlet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) tarafından yayımlanan Yardım ve Afet Yönetimi rapora göre, 2018'de Kaduna eyaletinde yaşanan çeşitli şiddet olayları nedeniyle 20 bin 679 kişi bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

14 bin 222 kişi evsiz kaldı

Eyalette sel, dini çatışmalar ve kabile çatışmalarından dolayı 14 bin 222 kişi evsiz kalırken, 6 bin 457 kişi ise silahlı kişilerin saldırıları nedeniyle evlerini terk etti.

Kaduna eyaletinde son bir yılda 256 kişi yaşamını yitirdi, bunların 129'u silahlı saldırılarda, 92'si ise dini ve kabile çatışmalarında hayatını kaybetti.

Eyalette ayrıca, 200'den fazla ev ateşe verildi ve 11 kişi kayboldu.

Kaynak: AA