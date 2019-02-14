Pakistan İçişleri Bakanı Şehriyar Afridi, ülkenin güneyindeki Karaçi kentinde uyuşturucu imha töreninde konuştu.

Afridi, uyuşturucuyla mücadeleye katılan tüm güvenlik güçlerini "ülkenin gerçek kahramanları" olarak nitelendirdi.

10 ton uyuşturucu yakıldı

Afridi, Pakistan-Afganistan sınırında görev yapan güvenlik güçleriyle sahil güvenliğin önemli uyuşturucu yollarını kapattığını söyleyerek, "Bugün burada değeri 40 milyar Pakistan rupisini (yaklaşık 1,5 milyar lira) bulan farklı türde 10 ton uyuşturucu yakıyoruz. Ancak uyuşturucuyla mücadelede uluslararası dayanışmaya ihtiyaç var." diye konuştu.

Her türlü bağımlılığa karşı mücadelenin vatandaşlara yapılan en büyük hizmetlerden olduğunu ifade eden Afridi, törende yakılan 10 tonluk uyuşturucunun 9 tonunun esrar kalanının ise eroin gibi kimyasal ürünler olduğunu kaydetti.

Afridi, uyuşturucunun ülkeye girmesi ve yayılmasının önlenmesi için Afganistan sınırında tel çekildiğini ve önlemlerin artırıldığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA