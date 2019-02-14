BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'de cuma günü iki çocuğun İsrail kurşunuyla öldürülmesi karşısında dehşete düştüm" ifadelerini kullandı.

Çocukların hedef alınmaması ve zarar görmemesi gerektiğini vurgulayan Mladenov, tam aksine çocukların korunması gerektiğini belirtti.

Bu tür olayların durdurulması çağrısı yapan Mladenov, ölümcül kuvvetin son çare olduğunu kaydetti.

BM yetkilisi, öldürülen çocukların ailelerine taziyelerini iletti.

Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde şehit edilmişti

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında geçen cuma düzenlenen işgal karşıtı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesi sonucu, 14 yaşındaki Hasan İyad Şelebi ve 18 yaşındaki Hamza Muhammed İştivi şehit olmuştu.

İsrail "çocuk" demeden vuruyor

Gazze'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, İsrail ordusunun 2018'de Gazze'de 50 çocuğu öldürdüğünü, 2 bin 890 çocuğu yaraladığını duyurmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının raporlarında, çocukların çoğunun 30 Mart 2018'de Gazze sınırında başlayan Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde hedef alındığı belirtilmişti.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında işgal karşıtı eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Kaynak: AA