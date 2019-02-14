Brüksel Havalimanı Genel Müdürü Marc Descheemaecker yerel medyaya yaptığı açıklamada, işçi sendikalarının 13 Şubat'ta gerçekleştireceği grev nedeniyle Brüksel Havayollarının tüm seferlerinin iptal edildiğini hatırlattı.

Descheemaecker, söz konusu grev nedeniyle Brüksel Havalimanı'na uçuşların çevre ülke havalimanlarına aktarıldığını belirterek, grevin maliyetinin 10-13 milyon euro arasında olabileceğini ifade etti.

Yaklaşık 16 bin yolcunun etkilenmesi bekleniyor

Brüksel Havalimanı'ndaki çalışanların grev kararı almasının ardından Brüksel Havayolları, söz konusu tarihte 222 seferini iptal kararı almıştı.

Kararın neden olduğu uçuş iptallerinden, 16 bin civarında yolcunun etkilenmesi bekleniyor.

Kaynak: AA