Dünya

Kerç boğazında yanan gemiler 22 gündür söndürülemedi

11 Şubat 2019 Pazartesi 16:11 - Son Güncelleme 11 Şubat 2019 Pazartesi 16:11

Rusya’ya bağlı Kerç boğazı açıklarında 22 gün önce alev alan ve 4 Türk, 10 Hindistan uyruklu denizcinin ölümüne neden olan yangın hala söndürülemedi.

Kerç Boğazı’nda, 21 Ocak günü Tanzanya bayraklı ’Maestro’ ve ’Candy’ adlı gemiler arasındaki yakıt transferi sırasında çıkan yangında 4’ü Türk 14 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan trajedide bazı denizcilerin cesetlerine ulaşılamazken, yangın söndürme çalışmalarının aksadığı, ceset arama faaliyetlerinin de sonlandırıldığı duyurulmuştu. Gemilerden biri sürüklenmeye devam ediyor Gemilerde 22 gün önce başlayan yangın nedeniyle Rus arama ve kurtarma ekipleri oldukça zorlanırken Kerç boğazında ara ara yaşanan fırtına nedeniyle gemilerden birinin olay yerinden 500 metre kadar sürüklendiği açıklandı. Gemilerde çıkan yangının hala söndürülemediği açıklanırken söndürme çalışmalarının ne kadar süreceğinin belirsizliğini koruduğu öğrenildi. Kaynak: İHA, Reuters Etiketler: Kerç Boğazı rusya yangın gemi

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