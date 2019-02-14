BM'nin yardımlarını taşıyan 14 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

Rejim saldırılarına ara vermedi

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına ara vermedi.

Son olarak, Rejim güçlerinin geçtiğimiz hafta öğle saatlerinde Han Şeyhun ilçesine düzenlediği 30'dan fazla top ve roket saldırısında aynı aileden ikisi çocuk 5 sivil yaşamını yitirmiş, Tel Mennise köyüne düzenlenen saldırıda da 3 sivil yaralanmıştı.

Kaynak: AA