Suriye’nin kuzeyinde yer alan İdlib’in, tampon bölgenin bir parçası olması gerekiyordu. Ancak Esed rejiminin hava saldırılarına devam etmesi nedeniyle bölge güvenli olmaktan çok uzak.

İdlib'de yaşayan ve saldırı nedeniyle bacağını kaybeden Safaa Saeed, saldırılar nedeniyle zor günler geçiren binlerce mülteciden sadece biri.

Bir gün protez bir bacağa sahip olma düşünesi ise onu ayakta tutan en büyük umudu.

Ancak inşaat işçisi olan babası, hastane ve ameliyat masraflarını karşılacak kadar para kazanmıyor.

Safaa Saeed gibi hayatını devam ettirmeye çalışan bu siviller, bir yandan saldırı korkusuyla yaşarken, diğer yandan da soğuk hava şartları ve şiddetli yağmurla mücadele ediyor.

Kaynak: TRT World / Sarah Balter