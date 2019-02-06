Terör örgütü YPG/PKK ile rejim kontrolünde faaliyet gösteren şirketler, Deyrizor'da örgüt işgalindeki alandan çıkarılan petrolün, rejimin hakim olduğu alana transferi için yeni bir anlaşma yaptı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Deyrizor'un batısında, rejim kontrolündeki alanda faaliyet gösteren şirketler, YPG/PKK'dan aldıkları petrolü daha hızlı şekilde transfer edebilmek için YPG/PKK işgalindeki Şuheyl beldesinden, rejim kontrolündeki Bukris beldesine boru döşedi.

Fırat Nehri'nin altından geçen borudan, ihtiyaç oldukça petrol geçeceği öğrenildi.

Rejime bağlı şirketler, daha önce YPG/PKK'dan satın aldıkları petrolü teknelerle geçiriyordu.

ABD destekli terör örgütü, Suriye'de petrol kaynaklarının yaklaşık yüzde 70'ini işgal ediyor.

YPG/PKK ve rejim, Temmuz 2018'de Irak sınırındaki Deyrizor'da örgütün işgalinde bulunan petrol yataklarının işletmesi için de görüşmeler yapmaya başlamıştı.

Bu kapsamda aralarında Rus uzmanların da bulunduğu bir rejim heyeti, YPG/PKK'nın işgal ettiği ve ülkenin en büyük petrol sahası olan El Ömer'i de ziyaret etmişti.

Haseke petrolünde iş birliği sürüyor

Rejim ve YPG/PKK, örgütün işgal ettiği Haseke ilindeki sahalardan çıkarılan petrolün gelirini de paylaşıyor.

İki ortak, Haseke'deki 9 petrol sahasını birlikte kontrol ediyor.

YPG/PKK, Temmuz 2017'de Rümeylan'da bulunan Petrol Üretimi Dairesinin kontrolünü yeniden rejime devretmiş ve aralarında gelir paylaşımı anlaşması yapılmıştı. Anlaşmaya göre, rejim gelirin yüzde 65'ini, YPG/PKK ise yüzde 20'sini alırken, terör örgütü geri kalanını da sahaların korunmasından sorumlu yerel Arap güçlere veriyor. Koruma görevlileri ve diğer çalışanların maaşlarını ise rejim veriyor.

Kaynak: AA