İsrail’in “Israel Hayom” gazetesinde yer alan habere göre, Yerleşim Yeri Hareketi (Nahala) tarafından hazırlanan ve işgal altındaki Batı Şeria’da Yahudi yerleşimlerinin artırılmasını talep eden belgeyi, onlarca sağcı bakan ve milletvekili imzaladı.

Israel Hayom gazetesine göre Nahala Hareketi tarafından hazırlanan belgede, "İsrail’in topraklarına sadık olmayı ve atalarımızın topraklarından vazgeçmemeyi taahhüt ediyorum. Yine aynı şekilde, İzak Şamir’in planına göre Batı Şeria’da 2 milyon kişilik yerleşim yeri planının gerçekleşmesi için çalışacağımı taahhüt ediyorum" ifadeleri yer alıyor.

Belgede, var olan yerleşim yerlerinin genişletilme yolu ile değil, yeni yerleşim yerleri yapılarak sayının artırılması hedef olarak gösteriliyor.

Belgeyi imzalayanlar ayrıca, iki devletli çözüm planlarını iptal etmek için çalışma sözü veriyor.

Hedef, İzak Şamir'in planını uygulamak

Dilekçeyi imzalayan milletvekilleri, eski İsrail Başbakanı İzak Şamir tarafından hazırlanan, işgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria’da 2 milyon Yahudi'nin yaşayacağı yerleşim yeri yapılmasını öngören planı uygulamak için çalışmayı taahhüt ediyor.

Israel Hayom gazetesine göre belgeyi imzalayanların çoğunluğu, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisi ve diğer sağcı partilere üye bakan ve milletvekilleri.

Kaynak: Israel Hayom