Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yazılı açıklama yapıldı.

Mogherini'nin açıklamasında, AB'nin, İsrail'in yerleşim yerleri planına ilişkin tutumunun değişmediğini belirterek, "Tüm yerleşim yeri faaliyetleri, uluslararası hukuka göre yasa dışıdır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yasa dışı yerleşimlerin aynı zamanda iki devletli çözüm sürecine ve barışa zarar verdiği vurgulandı.

İsrail'in yasa dışı yerleşim kararı

İsrail hükümeti işgal altındaki Batı Şeria’da Yahudi yerleşimciler için 2 bin 191 yeni konut inşa etme kararı aldığını duyurmuştu.

Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi planının İsrail'de Nisan 2019'da yapılacak erken seçim öncesinde gündeme gelmesi dikkat çekti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu önceki aylarda yaptığı açıklamalarda, liderliğini yürüttüğü hükümetinin Filistin topraklarındaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine "en fazla destek veren" hükümet olduğunu belirtmişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te ise 220 bin Yahudi yerleşimcinin kaldığı 18 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Kaynak: AA