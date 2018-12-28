Kral Selman tarafından yayınlanan genelgeye göre, Suudi Arabistan Ulusal Muhafızlardan sorumlu bakanlığa Abdullah bin Bander bin Abdülaziz getirildi.

Adil el-Cubeyr'in yerine İbrahim el-Assaf

Dışişleri Bakanlığına İbrahim el-Assaf, Eğitim Bakanlığına Hamad el-Şeyh atanırken, Enformasyon Bakanlığı görevine ise Türki eş-Şebbane başladı.

Suudi Arabistan Uzay Ajansı kuruldu

Genelge ile Suudi Arabistan Uzay Ajansı da kuruldu. Ajansın başkanının kral genelgesi ile atanacağının belirtildiği genelgede, kurumun başına Sultan bin Selman'ın getirildiği açıklandı.

Kaynak: Al Arabiya