Daha önce Fırat'ın batısını teröristlerden temizleyen Mehmetçik, Fırat doğusu için de hazırlıklarını tamamladı. Artık Ankara'dan gelecek emir bekleniyor.

Terör örgütü YPG/PKK, Fırat'ın doğusundaki geleceğini; kendisine uzun zamandır silah ve mühimmat yardımında bulunan Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğine bağlamıştı.

Trump'ın açıklaması teröristlerin planlarını bozdu

Ancak geçen hafta Amerikan yönetiminin bölgedeki askerlerini çekeceğini açıklaması üzerine terör örgütünün planlarını bozdu.

Washington yönetimi, YPG/PKK'ya verilen desteği bugüne kadar "DEAŞ ile mücadele" başlığı altında açıklıyordu.

Donald Trump'ın çekilme kararına ilişkin sosyal medya mesajında de yine DEAŞ vurgusu vardı.

Trump, "Suriye'de DEAŞ'ı yenilgiye uğrattık, başkanlığım sırasında orada olmak için tek nedenim buydu" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump ile görüşmesi etkili oldu

Amerikalı yetkililer geri dönüş takvimine dair somut bir açıklama yapmaktan kaçınsa da Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders'tan "askerlerin eve dönüşünü başlattık" açıklaması geldi.

Tüm bu gelişmeler; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Amerikan Başkanı Trump arasındaki telefon görüşmesinden sonra yaşandı.

Türkiye'nin hep masada olduğunu söyleyen İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Fahri Erenel, "ABD kullandığı vekilleri hep yüz üstü bıraktı. İkinci hançeri saplıyorlar." dedi.

Türk ordusu karşısında direnemediler

Pentagon'dan "Suriye Demokratik Güçleri" ile birlikte çalışmaya devam edileceğine dair bir açıklama gelmesine rağmen terör örgütünde başlayan paniğin önü kesilemedi.

Zeytin Dalı Harekatı sırasında da, örgüt yöneticileri ABD'ye yardım çağrısında bulunmuş, ancak çok geçmeden Türk ordusunun karşısında çaresiz olduklarını görmüşlerdi.

Bu çekilmenin temel dinamiğinin Türkiye olduğunu söyleyen Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Eray Güçlüer, "Neticede bu tür terörist aparatların akıbeti bellidir. Kaldırılır, kenara atılır." dedi.

Yoğun diplomasi sonuç verdi

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunun terörden temizlenmesi konusundaki kararlığı ve daha önceki operasyonlarda elde ettiği başarılar, bu kez sahadan önce diplomasi masasında sonuç verdi.

Çünkü Türkiye, Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyondan önce amacını açıkça ortaya koydu. Tek hedef; bölgenin terörden temizlenmesi ve asıl sahiplerine kavuşturulmasıydı.

ABD'nin asker çekme kararının Türkiye açısından bir başarı olduğunu dile getiren Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Nurşin Ateşoğlu Güney, "Geriden müdahale kapasitesi olan 2000 askerden bahsediyoruz. Önemli bir kazanım." dedi.

TRT Haber / Sıcak Nokta