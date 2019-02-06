ABD, müttefiklerine sattığı silahların Amerika'nın düşmanlarına verilmesini tartışıyor.

CNN televizyonu, ABD'nin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) sattığı silahların bu ülkeler tarafından Yemen'deki savaşta El Kaide ve bağlantılı örgütlere verildiğini iddia etti. Konu, Senato oturumunda gündeme geldi.

Senatörlerin bu konu hakkındaki sorularına cevap veren ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel, "Suudi Arabistan ya da Birleşik Arap Emirlikleri'ne silahlarımızı başkalarına kullandırma yetkisi vermedik. Bu konuyu ciddiyetle araştırmalıyız. Geçmişte Irak'ta benzeri şekilde silahlarımızın izini kaybettik. Bu konularda daha dikkatli olmalıyız" dedi.

CNN, bölgeden görüntülerle desteklediği haberinde, silahların El Kaide'nin Arap Yarımadası'ndaki kolu Eba Abbas Tugayları'na ve Devler Tugayı isimli başka bir örgüte verildiğini ortaya çıkarmıştı.

Haberde, bazı silahların da İran destekli Husi milislerinin eline geçtiği aktarılmıştı.

Terörist gruplara verilen ABD yapımı araç ve silahlar, özellikle Taiz ve Hudeyde kentlerinde çekilen görüntülere de yansıdı. Haberde, bazı silahların ise çatışmalar sonucunda Şii milislerin eline geçtiği ifade edilmişti.

Kaynak: TRT Haber