Belçika medyasında yer alan haberlere göre, Belçika Flaman Bölgesi Çevre Bakanı Joke Schauvliege'in katıldığı bir radyo programında, istihbarat servisinden aldığı bilgilere göre çevrecilerin düzenlediği protestoların komplo olduğunu iddia ederek, "(Çevreci) Protestocuların çoğunun önceden kurgulanmış bir planın parçası olduklarından haberleri yok" değerlendirmesi yapması tepki çekti.

Haberlerde, Bakan'ın söz konusu söylemleriyle ilgili özür dilemesinin partisi tarafından yeterli bulunmadığı ve Bakan'ın istifa ettiği belirtildi.

Belçika'da 2 aydır devam eden çevre protestolarında eylemciler, "hükümetin iklim değişikliğiyle daha iyi mücadele etmesini" talep ediyor.

Kaynak: AA