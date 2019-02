Daha önce Meksika sınırına duvar tartışması nedeniyle karşı karşıya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve demokratların Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi arasında yaşanan ilginç an, sosyal medyada ses getirdi.

Pelosi'nin, 'intikam politikasının terk edilmesi' çağrısı yapan Trump'ı alkışladığı anlar kinaye olarak yorumlandı.

Pelosi gives Trump a standing ovation and nod of approval for his call to end "revenge politics." #SOTU #StateOfTheUnion pic.twitter.com/9X5pDtuhsn