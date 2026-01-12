Karla Karışık Yağmurlu 1.6ºC Ankara
AA 12.01.2026 03:11

Katil İsrail, Lübnan'da bir kez daha ateşkesi ihlal etti

Katil İsrail Lübnan'da ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. İsrail ordusunun Lübnan'ın güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti.

Katil İsrail, Lübnan'da bir kez daha ateşkesi ihlal etti
[Fotoğraf: Arşiv]

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinin Bint Cubeyl ilçesinde bir aracı hedef aldığı hava saldırısında bir kişinin öldüğü belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da Bint Cubeyl bölgesinde hedef alınan kişinin Hizbullah mensubu olduğu ve hareketin askeri altyapısını yeniden kurma girişimlerine katıldığı iddia edildi.

Hizbullah'ın İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği öne sürülen açıklamada, saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

İsrail bir binaya hava saldırısı düzenledi

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail akşam saatlerinde, daha önce saldırı uyarısı yayınlanan Lübnan'ın güneyindeki Keferhatta'da bir binaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırı düzenlenen bölgede bir yer altı tesisinin Hizbullah tarafından silah deposu olarak kullanıldığı iddia edilerek bölge hakkında bilginin Lübnan ordusuna ulaştırıldığı, fakat Lübnan ordusunun bölgeyi incelemesine rağmen tesisi boşaltmaması üzerine geçen hafta da saldırı düzenlendiği ileri sürüldü.

Öte yandan NNA, İsrail insansız hava aracının Nebatiye'ye bağlı Yater beldesinde de bir motosiklete hava saldırısı düzenlediğini kaydetti.

