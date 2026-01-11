Yoğun Kar Yağışlı 0.4ºC Ankara
AA 11.01.2026 17:36

İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyine 1 saat içerisinde 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi

İşgalci İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyini, bir saat içerisinde düzenlediği 10'dan fazla hava saldırısıyla hedef aldı.

İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyine 1 saat içerisinde 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail saldırılarının ağırlıklı olarak ülkenin güneyinde Nebatiye çevresine gerçekleştirildiğini aktardı.

Ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdüren İsrail savaş uçaklarının Tuffah beldesinin kuzey kesimlerinde kalan El-Bureyc bölgesini çok sayıda hava saldırısıyla hedef aldığı belirtildi.

İsrail ordusu, Nebatiye'nin kuzeyindeki Cezzin bölgesine de hava saldırıları düzenlerken Sayda yakınlarındaki Tebna'ya atılan bir füzenin ise patlamadığı kaydedildi.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusundan saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın silah depolama amacıyla kullandığı tünellerin hedef alındığı ileri sürüldü.

Hizbullah'ın ateşkesi ihlal ettiği için saldırıların gerçekleştirildiği savunulan açıklamada, saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yeni bir saldırı uyarısı yayımladı.

Sözcü, Keferhatta beldesinde bir binanın işaretlendiği paylaşımda, bölgeye kısa bir süre içerisinde saldırı düzenleneceği tehdidinde bulunarak, buradan en az 300 metre uzaklaşılması gerektiğini kaydetti.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

