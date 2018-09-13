İsrail yerleşim yerlerini 25 yılda dört kat artırdı

Filistin merkezli Arap Araştırmaları Derneği’ne bağlı Arazi Araştırma Merkezi, 1993 yılında imzalanan Oslo Anlaşması'nın 25’inci yıldönümünde açıkladığı raporda, anlaşmanın ardından İsraillilere ait yerleşim yerlerinin dört kat genişlediği belirtildi.

Rapora göre, Batı Şeria, Kudüs ve Gazze’de 1993'te 144 olan İsrailli yerleşim yeri sayısı, 2018'de 515'e yükseldi.

Rapora göre Filistin toprakları işgal edilerek kurulan İsrail yerleşimlerinde yaşayan İsraillilerin sayısı 1967 yılında 252 bin iken, bugün 834 bine yükseldi.

İsraillilerin işgal ettiği ve yerleşim yerine dönüştürdüğü arazi miktarı ise Oslo anlaşması sırasında 136 bin dönüm civarında iken, bugün 500 bin dönüme ulaşarak, yüzde 368 oranında büyüdü.

Öte yandan raporda, İsrail’in Filistinlilerin kendi topraklarında birbirinden ayrılmasını sağlamak için Ayrım Duvarı inşa ettiği ve 839 kontrol noktası kurduğu belirtildi.

Kaynak: Arab48