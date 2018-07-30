İsrailli yerleşimcilerden Filistinlilere ırkçı saldırı

El-Mugayyir Köyü'nde 8 Filistinlinin aracına zarar veren İsrailli yerleşimciler, Ramallah’ın doğusunda yer alan evlerin duvarlarına Arap karşıtı yazılar yazdı ve ölümle tehdit etti.

El-Mugayyir Köyü'nde yaşayan Tevfik Ebu Naim, "Yerleşimciler, eğer Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında çatışmalar devam ederse, bizi öldürmekle tehdit etti" dedi.

İsrail tarafından ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

2 gün önce de başka bir köye saldırmışlardı

İsrail’in yerleşim yerlerinden Yitzhar'dan yerleşimciler 2 gün önce Batı Şeria’da bir köyde araçların lastiklerini patlatmış ve duvarlara Arap karşıtı yazılar yazmıştı.

Filistinli aktivistler ve insan hakları kurumları, Filistinlilere karşı işlenen suçlar için İsrail’i “cezasızlık kültürünü” yaymakla suçluyor.

Kaynak: Ma'an haber ajansı