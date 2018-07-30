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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüşebilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 3 Ağustos'ta Singapur'da bir araya gelmesi bekleniyor.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABDli mevkidaşı ile görüşebilir

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın skandal tehdidi sonrası Ankara-Washington hattındaki temas trafiği yüz yüze görüşmeye dönüşüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Singapur'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesi bekleniyor.

İki kez telefonla görüşen bakanlar, gerginlik sonrası ilk kez buluşmuş olacak. 

Asya Uluslar Birliği Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere Singapur'a gidecek olan Çavuşoğlu'nun Pompeo'nun yanı sıra Rus ve İranlı mevkidaşları ile de görüşmesi bekleniyor. 

Kaynak: TRT Haber

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