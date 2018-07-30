  • 30 TEMMUZ 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.893
    EURO 5.735
  • BIST 96157.74
    ALTIN 192.313
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan ABD'ye "baskı" suçlaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan ABD'ye "baskı" suçlaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Rusya’dan silah almak isteyen ülkelere baskısının belirsizlik ve çatışma riski barındırdığını söyledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrovdan ABDye &quot;baskı&quot; suçlaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Vladimir Bölgesi'nde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, ABD’nin ve bazı Batı ülkelerinin Rusya’ya yönelik askeri planlarından haberdar olduklarını belirtti.

"ABD'nin baskısı belirsizlik ve çatışma riski barındırıyor"

Rusya’nın egemenliğinin tam anlamıyla korunduğunu ve korunmaya da devam edileceğini vurgulayan Lavrov, “ABD’nin Rusya’dan silah almak isteyen ülkelere yönelik baskısı ise belirsizlik ve çatışma riski barındırıyor” dedi.

ABD’nin Türkiye, Hindistan ve Endonezya gibi ülkelere bu konuda açıkça baskı yaptığını iddia eden Lavrov, şöyle devam etti:

“Rusya’dan silah almak isteyen ülkeler, kimlerle ticaret yapacaklarına karar verme haklarının tehdit ve ültimatom konusu olmasını istemiyorlar. ABD ise açıkça söz konusu anlaşmalardan çekilmeleri için baskı yapıyor. Çok kutuplu, daha demokratik ve adil bir dünya düzenine geçerken, kendi etki alanları azalan tarafların direnç göstermesi kaçınılmaz. Bu süreçte Birleşmiş Milletlerin önemi daha da artacak.”

Lavrov, Rusya ve Çin’in uzayda silah kullanılmasını önleyecek tekliflerinin Washington tarafından reddedildiğini belirterek, “Uzayda kuralların olmadığı ve ABD’nin bu kuralsızlığı muhafaza etmek istediği başka bir alan” dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: rusya, Lavrov, abd
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER