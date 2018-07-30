Kanguru gece yarısı camı kırarak eve girdi

Avustralya Melbourne'de gece yarısı camı kırarak eve giren kanguru ev sahiplerini korkuttu. Girdiği evden çıkmak isteyen 30 kilo ağırlığındaki kanguru, bir camı daha kırdı ve kendini yaraladı.

Kanguruyu evlerinde gören ev sahipleri, banyoya kilitledi. Olaya müdahale eden kurtarma görevlisi Manfred Zabinskas, sakinleştirici verilen hayvanı banyodan güvenli bir şekilde çıkarabildi. Aile kangurunun sağlık durumu nedeniyle endişe yaşadı.

Tedavisi yapılan kangurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA