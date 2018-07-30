Beyaz Baretliler İdlib'de savaşın izlerini siliyor

Suriye’de faaliyet gösteren ve ‘Beyaz Baretliler’ olarak bilinen ‘Sivil Savunma’ ekipleri, Beşşar Esed rejiminin İdlib’in genelinde yaptığı hava ve kara saldırılarında zarar gören yolları ve binaları onarma çalışmaları yapıyor.

Ekiplerin kentte savaşın izlerini silmek için moloz temizleme, kaldırım boyama ve temizlik çalışmasına İdlibliler de yoğun şekilde destek veriyor. Kaldırımları boyama çalışmalarına çocuklar da katılıyor.

"El ele savaşın tozunu silelim"

İdlib ile merkeze bağlı Han Şeyhun, Marretinuman, Harem, Eriha, Cisir eş Şuğur gibi farklı ilçelerde yürütülen kampanyaya "El ele savaşın tozunu silelim", "Umut izi" ,"Beyaz kollar" gibi isimler verildi.

İdlib Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf, İdlib'de yedi farklı bölgede savaşın izlerini silmek için geçen hafta kampanya başlattıklarını söyledi.

Hac Yusuf, "Savaşta zarar gören altyapıyı tamir etme, kaldırımları boyama, molozları kaldırma ve ana yollarda açılan çukurları kapama gibi çalışmalar yapıyoruz." dedi.

“Şehirde savaşı anımsatan izleri temizliyoruz”

Kent merkezinden başlattıkları çalışmalarını kırsal bölgelere doğru genişlettiklerini aktaran Hac Yusuf, "Sivil Savunmadaki gönüllüler olarak savaşın izlerini silmeye çalışıyoruz. Şehirde savaşı anımsatan izleri temizliyoruz. Çocuklar için savaşın acı izlerinin olmadığı bir kent oluşturmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Sivil Savunma görevlilerinden Abdülrezzak Hattab da "Han Şeyhun ilçesinde, kampanya kapsamında temizlik ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bu tip çalışmalar, insanların canlarını kurtarmak gibi önemlidir." ifadesini kullandı.

Beyaz Baretliler

Beyaz Baretliler, adını, örgütteki gönüllülerin arama kurtarma faaliyetleri sırasında başlarına taktığı beyaz baretlerden alıyor.

Şimdiye kadar on binlerce insanı kurtaran Beyaz Baretliler, aralarında kadınların da bulunduğu 3 bin civarında kişiyle çalışmalarını sürdürüyor. Arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra ölenlerin cenazeleriyle ilgilenen yardım örgütü yaralılara da destek oluyor.

2016'da Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen Sivil Savunma, bölge halkına mayın, el yapımı patlayıcı (EYP), patlamamış bomba temizleme konularında da eğitim veriyor.

Kaynak: AA