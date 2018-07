Trump'tan demokratlara hükümeti kapatma tehdidi

Trump, ABD Kongresi'ndeki Demokrat Parti'nin göç yasası değişikliklerini desteklememesi ve bu kapsamda inşa etmek istediği sınır duvarı için finansman sağlamaması halinde, hükümeti kapatacağını belirtti.

ABD Başkanı, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Demokratlar, Duvar'ı da kapsayan Sınır Güvenliği için oy vermezse, hükümeti kapatmak isterim. Piyango, Yakalama ve Serbest Bırakma gibi şeylerden kurtulmalı ve sonunda liyakata dayanan bir göç sistemine geçmek gerekiyor. Ülkemize harika insanların gelmesine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

I would be willing to “shut down” government if the Democrats do not give us the votes for Border Security, which includes the Wall! Must get rid of Lottery, Catch & Release etc. and finally go to system of Immigration based on MERIT! We need great people coming into our Country!