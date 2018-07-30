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Suudi Arabistan tüp gaz kullanımına yasak getirdi

Suudi Arabistanlı yetkililer, hac mevsimi boyunca hacıların güvenliği için kutsal mekanlarda tüp gaz kullanımını yasakladı.

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Suudi Arabistan tüp gaz kullanımına yasak getirdi

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, hac mevsimi boyunca hacıların güvenliği ve huzuru için Mina, Müzdelife ve Arafat'ta tüp gaz kullanımının yasaklandığını duyurdu.

Yasağı delenlere para cezası ve gözaltı geliyor

Açıklamada ayrıca, yasağı ihlal edenlere ilk seferinde 266, ikinci seferinde 666, üçüncü seferinde ise bin 333 dolar para cezası verileceği ve bu kişilerin 1 hafta gözaltında tutulacağı belirtildi.

Mina'da 15 Nisan 1997'de hacıların konakladığı çadırlarda tüp gaz nedeniyle çıkan yangında 343 kişi ölmüş, bin 500'ü aşkın kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: tüp gaz kullanımı, Suudi Arabistan, Hac
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