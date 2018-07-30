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Hindistan Assam'da 4 milyon kişi vatandaşlığını kaybedebilir

Hindistan, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Assam eyaletinde yaklaşık 4 milyon kişinin vatandaşlıklarını etkin bir şekilde kesen bir liste yayımladı.

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Hindistan Assamda 4 milyon kişi vatandaşlığını kaybedebilir

Bangladeş'in kurulduğu 24 Mart 1971'de Hindistan'a gidenlerin kaydının tutulduğu liste olan Ulusal Vatandaşlık Sicili (NRC), Hindistan'ın Assam eyaletindeki yaklaşık 4 milyon kişinin vatandaşlığını kaybetme riskini gündeme getiriyor. Bölgede çok sayıda Müslüman yaşıyor.

Hindistan sürecin, ülkeye yasa dışı yollardan giden Bangladeşli göçmen topluluklarının araştırılıp bulunması için gerçekleştirildiğini söyledi. Fakat bu durum, Assam'daki etnik azınlıkların sindirilmesi korkusuna yol açtı.

"Yasal süreç herkese açık olacak"

Yetkililer korkulara yer olmadığını, hiç kimsenin acil olarak sınır dışı edilmekle karşı karşıya kalmayacağını söyledi.

Yetkililer, milyonlarca ailenin, yasal statüleri hakkında nihai bir karar alınıncaya kadar belirsizlik içinde yaşayacak olsalar bile, bu uzun yasal sürecin herkese açık olacağını belirtti.

Aktivistler NRC'nin, Hindu milliyetçileri ve Assamez muhafazakarları tarafından, büyük bir kısmı Müslüman olan meşru Bengal topluluğuna iki uçlu bir saldırının bahanesi olarak kullanıldığını söylüyor.

Assam Anlaşması

1985'te eski Başbakan Rajiv Gandhi tarafından imzalanan Assam Anlaşması'na göre, 24 Mart 1971'den önce kuzeydoğu Assam eyaletine geldiklerini ispatlayamayanların hepsi, seçmen kütüğünden silinecek ve kovulacak.

Kaynak: BBC

Etiketler: hindistan, assam bölgesi
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