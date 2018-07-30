Irak'taki elektrik krizine güneş enerjili çözüm

İran'ın borçlarını ödeyemeyen Irak'a tedarik ettiği elektriği kesmesinin ardından ülkede başlayan protestoların artması üzerine Irak hükümeti harekete geçti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, ülkesinde yaşanan elektirik sorununa çözüm bulabilmek için Suudi Arabistan'a bir heyet göndererek yeni bir anlaşmaya imza attı.

İki ülke arasında varılan anlaşmaya göre, Suudi Arabistan tarafından kurulacak güneş enerji santrali, Irak’a 12 ay boyunca 3 bin megavat elektrik sağlayacak.

Öte yandan Irak Enerji Bakanlığı Sözcüsü Mus’ab Serri, Irak’ın, İran’dan aldığı elektriğin dörtte bir fiyatına Suudi Arabistan’dan elektrik ithal edeceğini açıkladı.

Irak'ta son durum

Irak'ın güneyindeki Musenna vilayetinde, elektrik kesintileri, kamu hizmeti yoksunluğu ve işsizliği protesto eden yüzlerce kişi, taleplerine cevap verilene kadar oturma eylemi başlattı.

Irak Parlamentosu'na bağlı İnsan Hakları Komitesi, Başbakan Haydar el-İbadi'nin kamu hizmetinden tamamen yoksun güneydeki Zikar vilayetinin yönetimini bizzat ele almasını istedi.

Komisyon üyesi Zeydan Halaf vilayette düzenlediği basın toplantısında, Zikar'da incelemelerde bulunduklarını ve bölgenin, kamu hizmetinden tamamen yoksun olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Halaf, vilayetteki vatandaşlara kamu hizmetlerinin sunulması için Başbakan İbadi'nin bizzat burayı yönetmesi ve denetlemesi gerektiğini vurguladı.

Ne olmuştu?

İran'ın, borçlarını ödeyemeyen Irak'a tedarik ettiği elektriği kesmesi, ülkenin güneyindeki petrol zengini Basra'yı ve diğer birçok kenti elektriksiz bırakmıştı. Bu durum hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı bölgelerde dahi halkın düzenlediği eylemlerle protesto edilmişti.

Protesto gösterileri Basra, Musenna, Zikar, Meysan ve Necef'ten kısa süre sonra 14 Temmuz'da başkent Bağdat'a da sıçramıştı.

Irak Başbakanı Haydar İbadi ise Elektrik Bakanı Kasım el-Fehdavi'yi, elektrik hizmetinin gerilemesinden dolayı hakkında başlatılan soruşturmalar sonuçlanıncaya kadar görevinden uzaklaştırma kararı almıştı.

Fehdavi, İbadi'nin kararını memnuniyetle karşıladığını ve Bakanlık'taki ilgili birimleri, elektrik hizmetindeki aksaklıklar ve yolsuzlukları ortaya çıkarması için çalışmaya çağırdığını belirtmişti.

Kaynak: TRT Haber, Bloomberg