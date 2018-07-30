Vodafone Almanya'dan tepki çeken Mesut Özil kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf ve Almanya'nın 80 yıl sonra Dünya Kupası'na grup maçlarında veda etmesinin ardından eleştiri oklarının hedefinde olan Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı’ndan ayrılma kararının yankıları sürüyor.

Vodafone'dan Özil'li reklamları durdurma kararı

Telekomünikasyon şirketi Vodafone'un Almanya birimi sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in yer aldığı reklamların durdurulduğu ifade edildi.

Facebook ve Twitter gibi sosyal medya kanallarında Vodafone, attığı bu adım için ağır eleştiri aldı. Kullanıcılar şirketi ırkçılık yapmakla suçlayarak, boykot çağrısı yaptı.

Özil'in istifa kararı

Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 2009'dan bu yana 92 kez giydiği ve 23 gol attığı Almanya Milli Futbol Takımı'ndaki kariyerini noktaladığını açıklamıştı.

Almanya Milli Takımı'nda 2014 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan, 2010'da da dünya üçüncülüğü yaşayan Mesut, kararını şu ifadelerle anlatmıştı:

"Alman Futbol Federasyonu'nun ve diğer birçok kişinin bana olan davranışı nedeniyle artık Almanya Milli Takımı formasını giymek istemiyorum. Bu kararı almak gerçekten çok zordu. Çünkü takım arkadaşlarım ve Almanya'nın iyi insanları için her şeyimi verdim. 2009'dan beri başardıklarımın unutulduğunu ve artık bu takımda istenmediğimi hissediyorum. Bencil davrandılar ve beni politik propagandaya alet ettiler. Kazandığımızda 'Alman' kaybettiğimizde 'göçmen' oldum. Takım arkadaşlarım Lukas Podolski ve Miroslav Klose'nin, Alman-Leh olarak nitelendiğini duymadım. Öyleyse neden Alman-Türk olarak tanımlanıyorum. Türk olduğum için mi? Müslüman olduğum için mi? Türklüğüme saygı göstermemeleri bardağı taşıran son damla oldu."

Kaynak: TRT Haber, Handelsblatt