İsrail askerleri Batı Şeria'da 4 gazeteciyi gözaltına aldı

Sabah saatlerinde Ramallah kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri, Lübnan merkezli Al-Quds televizyonunda serbest muhabirlik yapan 4 gazeteciyi gözaltına aldı.

"Hamas'tan para aldığı" iddiasıyla

Gözaltına alınan basın mensuplarının Ala er-Rimavi, Muhammed Alvan, Kuteybe Hamdan ve Husni Abdulcelil olduğu belirtildi.

Gazeteci Alvan'ın kardeşi Fatin Alvan da, evlerine baskın düzenleyen İsrail askerlerinin kardeşine ait bilgisayar ve kameraya el koyduklarını söyledi. Alvan askerlerin, "Hamas'tan para aldığı" iddiasıyla kardeşinin gözaltına alındığını söylediklerini aktardı.

Fatin Alvan, kardeşinin hiçbir surette Hamas'tan para almadığını vurgulayarak suçlamaları reddetti.

Kanalın 9 Temmuz'da faaliyeti yasaklanmıştı

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, 9 Temmuz'da Lübnan merkezli Filistin kanalı Al-Quds'ün ülkede faaliyet göstermesini yasakladığını açıklamıştı.

Kudüs başta olmak üzere, abluka altındaki Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da ofisleri bulunan Al-Quds TV, İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı bölgelerdeki gelişmeleri de muhabirleri aracılığıyla anlık olarak ekranlarına taşıyordu.

Al-Quds TV, diasporadaki Filistinli iş adamları ve önde gelen şahsiyetler tarafından 2008'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kuruldu.

Kaynak: AA