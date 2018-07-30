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California'da orman yangınları kontrol altına alınamadı: 6 ölü

ABD California'da çıkan ve halen kontrol altına alınamayan yangında ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Evlerinden tahliye edilenlerin sayısı da 50 bine ulaştı.

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Californiada orman yangınları kontrol altına alınamadı: 6 ölü

Shasta County bölgesi şerifi Tom Bosenko basına yaptığı açıklamada, geçen hafta başlayan yangınların kontrol altına alınamadığını söyledi.

Yangında 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve kaybolan 7 kişiden haber alınamadığını belirtti.

Tahliye edilenlerin sayısı 50 bin oldu

Yangın nedeniyle evlerinden tahliye edilenlerin sayısının 50 bine ulaştığı bölgede 657 ev yandı, 145 ev hasar gördü.

Yetkililer, tahliye edilen evleri yağmaladıkları şüphesiyle 2 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

CNN'in haberine göre, Pazartesi gününden bu yana devam eden ve yalnızca yüzde 5'i kontrol altına alınabilen yangın, yaklaşık 350 kilometrekarelik alanı etkisi altına aldı.

Bölgede acil durum ilan edildi

California Ormancılık ve Yangın Koruma Dairesi Sözcüsü Lynne Tolmachoff dün, 17 bölgede devam eden yangınları söndürme çalışmalarına 12 bin itfaiyecinin katıldığını söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump yangın bölgesinde acil durum ilan etmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: california yangın, California, abd
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