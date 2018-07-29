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California'daki yangınlar 50 bin kişiyi evinden etti

ABD'nin California eyaletinde 5 kişinin hayatını kaybettiği yangınlarda 50 bin kişi evlerinden tahliye edildi.

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Californiadaki yangınlar 50 bin kişiyi evinden etti

California Ormancılık ve Yangın Koruma Dairesi Sözcüsü Lynne Tolmachoff, 17 bölgede devam eden yangınları söndürme çalışmalarına 12 bin itfaiyecinin katıldığını açıkladı.

Yerel kaynaklara göre, geçen hafta başlayan ve halen kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle evlerinden tahliye edilenlerin sayısı 50 bine ulaştı.

370 kilometrelik alanda etkisini sürdüren yangınlarda 5 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de halen kayıp durumda bulunuyor.

Öte yandan orman yangınını başlattığı şüphesiyle 1 kişinin gözaltına alındığını öğrenildi.

ABD Başkanı Donald Trump bugün yaptığı açıklamada California'da acil durum ilan edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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