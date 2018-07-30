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İsrail bayrağının yanında durmayı reddetti

Çekya'da düzenlenen 50. Uluslararası Kimya Olimpiyatları’nda ödül alan Suudi Arabistanlı bir öğrenci, İsrail bayrağının yanında durmayı reddetti.

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Çekya’da 50. Uluslararası Kimya Olimpiyatları’nın ödül törenine Suudi Arabistanlı öğrencinin hareketi damga vurdu.

Bedir Selman isimli Suudi Arabistanlı öğrenci dereceye girerek madalya kazandı ve sahneye çağrıldı. Kendisinden daha sonra sahneye çağrılan İsrailli öğrenci, İsrail bayrağıyla Selman’ın yanında durdu. Selman ise İsrail bayrağının yanında durmayı reddetti ve yerini değiştirdi.

Suudi öğrencinin bu hareketi salondaki bazı izleyicilerden alkış aldı. Fakat Selman'a en büyük destek sosyal medyadan geldi. Özellikle Filistin davasına destek veren aktivistler, Selman'ın sergilediği duruşu takdir etti.

Kaynak: TRT Haber

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