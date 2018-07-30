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"Terör olaylarına karıştıkları" iddiasıyla 16 Filistinli gözaltında

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldı.

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&quot;Terör olaylarına karıştıkları&quot; iddiasıyla 16 Filistinli gözaltında

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'da gece düzenlenen baskınlarda "terör olaylarına karıştıkları" iddiasıyla 16 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınanların soruşturma için ilgili kurumlara sevk edildiği aktarıldı.

İsrail askerleri sabah saatlerinde de Batı Şeria'nın Ramallah kentinde 4 Filistinli gazeteciyi gözaltına almıştı. 

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin Esirler Cemiyeti'nin verilerine göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin Filistinli var. 

Kaynak: AA 

Etiketler: israil, filistin
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